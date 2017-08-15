Российский автопром на 20 процентов увеличил выпуск легковых машин

Объемы производства легковых автомобилей в России в июле текущего года выросли на 19,7 процента по отношению к июлю прошлого года. А за первые семь месяцев этот показатель вырос на 20,5 процента к аналогичному периоду 2016-го. Это следует из данных Росстата, размещенных на сайте ведомства во вторник, 15 августа.

С января по июль российский автопром выпустил 740 тысяч легковых машин, в июле — 76,4 тысячи. При этом производство автобусов в июле этого года упало на 39 процентов к июлю 2016-го и на 51,2 процента — к июню 2017 года. Производство грузовиков снизилось на 9,7 и 22,7 процента соответственно.

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В начале августа стали известны итоги перового полугодия автомобильного рынка России. За шесть месяцев на покупку новых машин россияне потратили 890 миллиардов рублей - на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В частности, легковых автомобилей сегмента Luxury в нашей стране за этот период было продано 733 единицы. Это на 9 процентов выше прошлогоднего показателя, когда было продано 675 таких автомобилей.

Более 40 процентов российских продаж люксовых автомобилей пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class — 314 штуки. На второй позиции - Maserati (213 продаж), на третьем месте — Bentley (116 продаж).