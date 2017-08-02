Россияне за полгода потратили 890 миллиардов рублей на покупку автомобилей

За шесть месяцев текущего года россияне потратили на приобретение новых автомобилей 890 миллиардов рублей. Об этом в среду, 2 августа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ранее сообщалось, что более 25 миллиардов рублей было потрачено россиянами на люксовые марки. Еще 70 миллиардов — на внедорожники и кроссоверы.

Лидером по выручке на отечественном рынке является Toyota, получившая от продаж новых автомобилей 100 миллиардов рублей. На втором месте KIA с показателем 93 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров отечественная марка Lada, заработавшая 75 миллиардов рублей.

26 июля стало известно, что средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России за год выросли на 17 процентов. У таких марок, как Audi, Lexus, Mitsubishi, Mercedes-Benz и Mazda, увеличение стоимости автомобилей составило от 21 до 28 процентов. Еще у 13 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10-20 процентов. Среди них присутствуют отечественные бренды: Lada (плюс 20 процентов) и УАЗ (плюс 18 процентов).

