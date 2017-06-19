С начала года москвичи потратили на внедорожники свыше 70 миллиардов рублей

Аналитическое агентство «Автостат-Инфо» опубликовало данные по продажам автомобилей в московском регионе за январь-апрель 2017 года.

Как следует из отчета, общий объем продаж составил 121,2 миллиарда рублей. Больше всего москвичи потратили на покупку внедорожников — 70,5 миллиарда рублей. Кроме того, были приобретены 553 люксовых Mercedes-Benz S-Класса на сумму 3,93 миллиарда рублей.

По абсолютному количеству проданных машин лидирует KIA Rio — 4658 автомобилей, за которые потребители заплатили 3,48 миллиарда рублей. Также в рейтинг вошел Hyundai Solaris — продано 4368 таких машин на сумму 3,16 миллиарда рублей. В десятку самых доходных моделей авторынка столицы входят также Mercedes-Benz GL-Класса (2,45 миллиарда рублей, продано 478 единиц), Hyundai Creta (2,48 миллиарда рублей, 2461 единица) и Toyota Land Cruiser 200 (2,46 миллиарда рублей, 599 единиц).

Ранее сообщалось, что продажи люксовых автомобилей на российском рынке в апреле 2017 года выросли на 17 процентов, причем в целом по стране стали покупать больше продукции марок Maserati и Bentley.