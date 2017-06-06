Россияне стали чаще покупать Maserati и Bentley

Продажи люксовых автомобилей на российском рынке в апреле 2017 года выросли на 17 процентов. Такие данные приводит агентство «Автостат». По подсчетам экспертов, объем этого рынка в прошлом месяце составил 155 единиц. Для сравнения, в прошлом году, этот показатель равнялся 133 единицам.

Самыми популярными у россиян оказался Mercedes-Benz, который представлен в люксовом сегменте всего лишь одной моделью — Mercedes-Benz Maybach S-Class. Такую машину купили 77 россиян. На втором месте по популярности оказалась Maserati (36 проданных машин), а на третьем — Bentley (26 экземпляров).

Кроме того, на российских дорогах в апреле появилось еще восемь новых Rolls-Royce, по три Aston Martin и Ferrari, а также два Lamborghini.

Эксперты подчеркнули, что 70 процентов продаж приходится на Москву и Подмосковье. За ними следует Краснодарский край, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.