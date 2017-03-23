Россияне стали покупать меньше китайских автомобилей

Продажи новых китайских автомобилей в России в феврале сократились на 28 процентов, до 1,9 тысячи единиц, сообщает агентство «Автостат».
Лидером продаж среди китайских автопроизводителей остался Lifan — за месяц была продана 1161 машина, что на 11 процентов больше показателя февраля 2016 года. Второе место у бренда Chery, продажи которого за месяц составили 333 единицы (на четверть меньше прошлогоднего). В тройке лидеров оказалась Geely с результатом 150 машин (минус 77 процентов).
Россияне в прошлом месяце также приобрели 110 автомобилей Changan, 43 — Zotye, 40 — DFM, и по 14 штук FAW и Brilliance.
По итогам же двух месяцев 2017 года в России было продано около 3,4 тысячи новых китайских машин, что на треть ниже прошлогоднего результата.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-феврале в России было продано 184,6 тысячи новых легковых и легких коммерческих машин, что на 4,5 процента хуже, чем за тот же период прошлого года. Прогноз АЕБ на 2017 год — рост рынка на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.
В декабре 2016 года стало известно, что в 2017-м продолжится господдержка российского авторынка — программы утилизации, trade-in, льготного кредитования и автолизинга.