В России выросли продажи Lada

Продажи автомобилей Lada за первые два месяца 2017 года выросли на пять процентов в сравнении с аналогичным периодом 2016 года — до 36,3 тысячи штук. Об этом сообщается в пресс-релизе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Россияне также стали покупать больше Kia и Renault. Реализация машин этих марок увеличилась на 10 и 7 процентов соответственно: обладателями продукции корейского автоконцерна стали 22,7 тысячи человек, французского — 14,8 тысячи. Успешным начало года оказалось для немецкого Volkswagen, который продал 10,9 тысячи машин, продемонстрировав 11-процентный рост.
В целом же спрос на легковые и легкие коммерческие авто продолжает снижаться. По данным АЕБ, всего в январе-феврале в России было продано 184,6 тысячи машин, что на 4,5 процента хуже, чем за тот же период прошлого года.
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в феврале наблюдается «разнонаправленная динамика продаж от бренда к бренду», из-за чего рынок не смог выйти в плюс. «Некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период прошлого года. Возможные причины для этого разнообразны, но можно предположить, что они временные. Это предположение улучшает перспективы рынка на предстоящие месяцы», — указал он.
Так, по данным ассоциации, продажи Hyundai за два месяца упали на 13 процентов, до 16 тысяч машин. Взлетевшие в феврале продажи Renault даже позволили французскому автопроизводителю оттеснить в этом месяце корейских конкурентов с третьего на четвертое место.
Продажи также упали у входящих в первую десятку по популярности на российском рынке Toyota и Nissan — на 27 и 19 процентов. Кроме того, в январе-феврале снизился спрос на Ford, Mercedes-Benz, BMW, Mitsubishi, Audi, Lifan и Land Rover. Увеличили продажи Škoda, УАЗ, Chevrolet, Datsun, Lexus, Mazda, Infiniti и ряд других.
В прошлом году в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз АЕБ на 2017 год — рост рынка на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.
В декабре 2016 года стало известно, что в 2017-м продолжится господдержка российского авторынка — программы утилизации, trade-in, льготного кредитования и автолизинга.