Автодилеры предсказали закрытие 150 центров продаж в 2017 году

Сеть автодилеров может лишиться 150 центров в текущем году. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, передает агентство «Москва».

«В прошлом году мы потеряли 300 дилерских центров и ожидаем, что в этом году до 150 центров будет еще закрыто», — сказал он. Моисеев пояснил, что причинами закрытия дилерских центров стали кризис и снизившаяся доходность в бизнесе.

В декабре 2016 года стало известно о том, что господдержка российского авторынка продолжится с января текущего года.

В конце прошлого года в России в общей сложности насчитывалось 3,5 тысячи официальных дилеров легковых автомобилей.

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В апреле 2016 года вице-президент РОАД Вячеслав Жигалов предупреждал, что четверть российских автодилеров — около тысячи компаний — могут обанкротиться. Одной из причин он называл отток клиентов из сервисных центров. В РОАД поясняли, что сложившаяся ситуация является «второй волной» негативных последствий для авторынка, вызванных продолжающимся спадом продаж новых машин.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам прошлого года в России было продано 1,4 миллиона новых легковых машин, что на 11 процентов меньше результата 2015-го. Спрос на автомобили на российском рынке падает четвертый год подряд. Однако в АЕБ отмечают, что темпы снижения постепенно замедляются. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, рынок находится «в процессе поиска финального дна».

