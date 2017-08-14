Жители Москвы вновь полюбили автомобили Maybach S-Class

Объем рынка новых легковых автомобилей сегмента Luxury в России по итогам первых шести месяцев 2017 года составил 733 единицы. Это на 9 процентов выше прошлогоднего показателя, когда было продано 675 таких автомобилей. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, более 40 процентов российских продаж люксовых автомобилей пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class — 314 машин за первое полугодие. На второй позиции - Maserati (213 продаж), на третьем месте — Bentley (116 продаж).

Кроме автомобилей эти марок россияне приобрели: 47 Rolls-Royce, 17 — Lamborghini, 15 — Ferrari и 11 — Aston Martin.

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Около 70 процентов объема российского рынка автомобилей сегмента Luxury за первые шесть месяцев текущего года пришлось на Москву и Подмосковье. В столичном региона было реализовано 503 машины. 46 автомобилей этого класса приобрели в Санкт-Петербурге, 23 — в Краснодарском крае, по 10 — в Татарстане и Ростовской области.

В начале августа «Автостат» опубликовал итоги перового полугодия автомобильного рынка России. Сообщалось, что за этот период на приобретение новых машин россияне потратили в общей сложности 890 миллиардов рублей. Это на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.