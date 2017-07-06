Российский авторынок вырос на 10 процентов за пять месяцев

По итогам пяти месяцев объем российского рынка новых автомобилей вырос на 10,2 процента по отношению к прошлому году. Всего было реализовано 520 тысяч машин. Об этом в четверг, 6 июля, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Материалы по теме Рынок на подпорках Как работают новые программы господдержки автоотрасли

Крупнейшими региональными рынками являются Москва и Подмосковье — на их долю приходится 23,7 процента рынка. При этом столичный рынок за пять месяцев сократился на 3,1 процента, до 80 тысяч машин. Авторынок Московской области, наоборот, прибавил 15,6 процента — 43 тысячи автомобилей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — там было реализовано 36,5 тысячи транспортных средств (плюс 11 процентов).

Среди нестоличных регионов лидирует Татарстан — 25,5 тысяч машин, плюс 19 процентов. На пятом месте Башкирия — 19 тысяч автомобилей, плюс 22,5 процента. Далее следует Краснодарский край — 19 тысяч транспортных средств; Самарская, Свердловская, Ростовская и Нижегородские области — их результат колеблется от 14 до 17 тысяч автомобилей.

Отрицательная динамика сохраняется в 16 регионах — наименьший показатель падения отмечен в Хабаровском крае (минус 0,3 процента), наибольший — в Чечне (минус 36 процентов).

10 апреля сообщалось о том, что квартальные продажи автомобилей в России увеличились впервые за четыре года. По словам председателя комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорга Шрайбера, российский авторынок «движется в правильном направлении».

