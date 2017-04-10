Квартальные продажи автомобилей в России увеличились впервые за четыре года

Реализация новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросла в первом квартале текущего года на один процент, до 137 894 проданных машин. При этом в марте продажи увеличились сразу на девять процентов. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, отечественный авторынок «движется в правильном направлении». При этом Шрайбер отметил, что «одна ласточка весны не делает». «Нужно иметь больше месяцев с положительным результатом, прежде чем мы сможем назвать это прочным трендом», — добавил председатель комитета автопроизводителей.

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По итогам марта, самым востребованным брендом на рынке остается Lada — 25 тысяч проданных машин (плюс 13 процентов к прошлому году). На втором месте KIA, 14 604 реализованных автомобиля (плюс 18 процентов). Замыкает тройку лидеров Hyundai — 14 219 штук (плюс 29 процентов). Самым продаваемым автомобилем является Kia Rio (8375 проданных машин), следом идет Lada Granta (7817 автомобилей), на третьем месте Hyundai Solaris (6699 штук).

В прошлом году, по данным АЕБ, в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз на 2017 год — рынок продемонстрирует рост на четыре процента, продажи составят 1,48 миллиона машин.