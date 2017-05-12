Авторынок России занял пятое место в европейском рейтинге

Автомобильный рынок России занял пятое место в европейском рейтинге по итогам апреля. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат», проанализировавшее данные национальных ассоциаций производителей.

Возглавляет европейский рейтинг Германия: за прошедший месяц там было реализовано 290 тысяч автомобилей (плюс 8,4 процента к прошлому году). На втором месте Франция с результатом 171 тысяча проданных машин (минус 6 процентов). Третье место занимает Италия, чьи автодилеры продали 160 тысяч машин (минус 4,6 процента). Непосредственно перед Россией идет Великобритания — 152 тысячи автомобилей, минус 19 процентов.

Что касается отечественного авторынка, то за месяц было продано 119 тысяч авто без учета легкого коммерческого транспорта — плюс 6,9 процента к прошлому году.

По итогам апреля самым популярным автомобилем на российском рынке осталась Lada — было продано 26,4 тысячи машин (плюс семь процентов к прошлому году). На втором месте KIA с 16 тысячами реализованных автомобилей (плюс 32 процента). Замыкает тройку лидеров Hyundai — 13 650 единиц (плюс 12 процентов).

