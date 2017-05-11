В России выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле выросли почти на 7 процентов к апрелю 2016 года, до 129,5 тысячи штук. Об этом говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), поступившем в редакцию «Ленты.ру».

За четыре месяца было продано почти 452 тысячи автомобилей, что лучше прошлогоднего результата на 2,6 процента.

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что продажи в апреле увеличились по сравнению с прошлым годом, но в то же время немного не достигли результата марта, когда был зафиксирован девятипроцентной рост. «Пока мы еще не видим установившейся сезонности здорового рынка, что напоминает нам каким хрупким является текущее осторожное восстановление. Тем не менее, результат продаж апреля — очередной шаг в правильном направлении», — сказал он.

По итогам апреля самым популярным автомобилем на российском рынке осталась Lada — было продано 26,4 тысячи машин (плюс семь процентов к прошлому году). На втором месте KIA с 16 тысячами реализованных автомобилей (плюс 32 процента). Замыкает тройку лидеров Hyundai — более 13650 штук (плюс 12 процентов).

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Ранее 11 мая сообщалось, что правительство России продлило действия программы льготного автокредитования. При этом максимальная стоимость автомобилей, участвующих в ней, выросла с 1,15 до 1,45 миллиона рублей. Кроме того, на текущий год была продлена другая госпрограмма поддержки спроса — приобретение машин в лизинг.

В прошлом году в России было продано 1,42 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей. Прогноз Ассоциации европейского бизнеса на 2017 год — 1,48 миллиона машин.

