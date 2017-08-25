Продажи Maserati в России подскочили в девять раз

За семь месяцев 2017 года в России было продано 242 новых автомобиля Maserati — в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Такой резкий рост объясняется выходом на российский рынок новой модели — кроссовера Maserati Levante, которая дебютировала на российском рынке во второй половине прошлого года. В 2017-м на эту модель пришлось более 90 процентов продаж люксового бренда — 227 машин.

Кроме того, было продано 10 бизнес-седанов Ghibli и пять спортивных седанов Quattroporte. Почти 65 процентов от общего числа машин реализовано в Московском регионе, 15 купили жители Санкт-Петербурга. Остальные машины отправились в Свердловскую и Ростовскую области, Краснодарский край, Татарстан, Башкирию, Калининградскую и Кемеровскую области.

15 августа сообщалось, что за первое полугодие 2017 года рынок новых легковых автомобилей сегмента Luxury вырос на 9 процентов, до 733 единиц. Более 40 процентов российских продаж люксовых автомобилей пришлось на Mercedes-Benz Maybach S-Class — 314 машин, на второй позиции — Maserati (213 продаж), на третьем месте — Bentley (116 продаж).

