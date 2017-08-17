Bentley предложил россиянам «азартный» Flying Spur V8

Британский автопроизводитель Bentley раскрыл подробности о новом Bentley Flying Spur V8 S Black Edition. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 17 августа.

Модификация с мощным двигателем V8 S, по словам представителей марки, стала еще более азартной и стильной благодаря черным полированным аксессуарам, затемненной оптике, черной глянцевой окантовке окон и наружных зеркал, а также новым колесным дискам.

Под капотом у автомобиля — 4-литровый двигатель V8, который может развивать мощность до 521 лошадиной силы. Модель уже доступна для заказа в российских дилерских центрах.

Официальная премьера Bentley Flying Spur V8 S состоялась в рамках международного автосалона в Женеве, который прошел осенью 2016 года. Машина уже представлена на россйском рынке.