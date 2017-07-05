Bentley отделал интерьер машины армированным наночастицами титана углеволокном

Британский люксовый автопроизводитель Bentley выпустит ограниченную серию модели Flying Spur в версии Design Series от Mulliner. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель марки.

Дизайн автомобиля разработан ателье Mulliner — подразделением Bentley, отвечающим за специальные заказы и решения. В интерьере салона впервые использована отделка углеволокном, армированным наночастицами титана.

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /2

Экстерьер версии выделяется декоративной полосой, проходящей вдоль нижней части кузова (у спортивных модификаций V8 S и W12 S эта полоса украшает также нижнюю решетку радиатора) и светодиодной подсветкой в корпусах зеркал.

Лимитированная серия от Mulliner будет представлена всего 100 автомобилями. Заказы на машины принимаются с июля. Заказать автомобиль можно во всех официальных дилерских центрах Bentley в России. Цена на модель не сообщается.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group.