Bentley показал спецверсию самого быстрого купе

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley представил эксклюзивную версию купе Continental 24. Она посвящена суточному марафону «24 часа Нюрбургринга» и стала самым быстрым дорожным автомобилем в истории марки, сообщает AutoBlog.

Купе получило особые 21-дюймовые алюминиевые колесные диски, суппорты тормозных механизмов черного цвета. Под капотом у автомобиля — 6-литровый турбомотор, который может развивать мощность до 700 лошадиных сил. Максимальная скорость машины составляет 336 километров в час, а первую «сотню» она набирает за 3,5 секунды.

«24 часа Нюрбургринга» — гонка на выносливость, проводимая на Северной Петле трассы Нюрбургринг (Германия) с 1970 года. В гонке, которая по традиции проходит в мае или июне, стартует 220 машин, из-за чего старт проводится в 3 захода.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group.