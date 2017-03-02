Bentley привезет на автосалон в Женеву «ультрароскошный» внедорожник

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors объявил о начале производства топовой версии своего внедорожника — Bentayga Mulliner. Об этом в четверг, 2 марта, корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель марки.

Автомобиль будет официально представлен на Международном автосалоне в Женеве, который начнет работу 7 марта. На стенде компании будет выставлен специально изготовленный экземпляр. Его передняя панель украшена уникальной инкрустацией с изображением горного массива Монте-Роза. Дизайн машины создан специальным подразделением Bentley Motors — ателье Mulliner.

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /5

Автомобиль оснащен 6-литровым двигателем W12 мощностью 608 лошадиных сил, позволяющим разгоняться с места до 100 километров в час за 4,1 секунды. Максимальная скорость — 301 километр в час.

Фирма характеризует новинку как «ультрароскошный» внедорожник. Интерьер машины изготавливается вручную, он выполнен в двух цветах (предлагается выбор из семи комбинаций). Прошитая вручную кожа украшена вышивкой Mulliner и контрастной прострочкой. Для отделки салона применяется шпон Ombr BurrWalnut (древесина черного грецкого ореха и кап грецкого ореха). Дополнительно можно заказать двухцветную окраску кузова.

Материалы по теме «Россиянки заказывают Bentley под цвет лака для ногтей» Глава Bentley Motors в России раскрывает секреты фирмы

В комплектацию входит охладитель бутылок, встроенный в массивную заднюю часть центральной консоли, который включает в себя отсек для льда с подсветкой и набор бокалов Cumbria Crystal. Автомобиль комплектуется аудиосистемой Naim for Bentley Audio, включающей в себя 20 динамиков и 21-канальный усилитель мощностью 1950 Ватт.

Опционально автомобиль может быть оборудован набором для пикника Linleyот Mulliner, включающим переносной холодильник, набор столовых приборов и фарфоровой посуды Linley, хрустальные бокалы и отсек для хранения сухих продуктов, а также механическими часами в золотом корпусе Mulliner Tourbillon от компании Breitling.

Заказы на Bentayga Mulliner начнут принимать весной 2017 года, о цене автомобиля не сообщается.