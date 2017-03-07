Bentley оснастил машины консьерж-сервисами

Компания Bentley представила новый концепт — EXP 12 Speed 6e. Презентация прошла в рамках Международного автосалона в Женеве, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Этот концепт-кар, несомненно, вызовет интерес у покупателей роскошных автомобилей, и мы узнаем их мнение по поводу нашего видения», — сказал председатель правления и глава Bentley Motors Вольфганг Дюрхаймер (Wolfgang Dürheimer).

По словам производителей, новинка должна привнести элемент роскоши в сегмент электромобилей. Среди прочего, инженеры компании предусмотрели высокоскоростную беспроводную зарядку и встроенные консьерж-сервисы. Машина способна без подзарядки доехать от Лондона до Парижа или от Милана до Монако.

Фото: пресс-служба Bentley Russia 1 /5

Центральная консоль выполнена из сплошного изогнутого стекла, в которое встроен OLED-дисплей. С него можно управлять всеми основными системами автомобиля, включая навигацию, информационно-развлекательную систему и климат-контроль.

Интеллектуальная информационно-развлекательная система включает в себя индивидуального цифрового консьержа — виртуального помощника, способного подключаться к реальным услугам. Этот цифровой помощник может, например зарезервировать столик в ресторане или забронировать авиабилеты. Управление осуществляет при помощи голосовых команд.