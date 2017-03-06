Bentley показал новую серию Mulsanne

Компания Bentley представила серию автомобилей Mulsanne Hallmark от Mulliner. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки. В нее вошла вся флагманская линейка, включая версии Speed и Extended Wheelbase.

Фото: Mulsanne Hallmark 1 /3

В лимитированную серию вошли 50 автомобилей с золотыми и серебряными элементами дизайна. Официальная премьера состоится в рамках международного автосалона в Женеве.

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Официальная презентация обновленной линейки Mulsanne прошла весной 2016 года во время предыдущего международного автосалона в Женеве.

Машина разгоняется до 100 километров в час за 5,3 секунды, а максимальная скорость составляет 296 километров в час. Двигатель V8 нового Mulsanne оснащен ключевыми технологиями: функцией частичного отключения цилиндров и системой изменения фаз газораспределения, что позволяет сократить расход топлива и количество выбросов.