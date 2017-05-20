Bentley оборудовал внедорожник для любителей соколиной охоты

Компания Bentley создала автомобиль для любителей соколиной охоты. Об этом сообщается в пресс-релизе,поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая. Речь идет о модели Bentayga Falconry, модернизацией которой занимались специалисты из подразделения Mulliner.

«Соколиная охота считается королевским спортом на Ближнем Востоке, поэтому для нас было очень важно создать роскошный и в то же время практичный аксессуар для наших покупателей в этом регионе и по всему миру», — сказал директор ателье Джефф Даудинг. Самое примечательное в Bentayga Falconry от Mulliner — две секции, отделанные натуральной пробковой тканью: c оборудованием для охоты и аксессуарами для отдыха. Они расположены на выдвижной платформе.

Фото: Bentley 1 /6

Внутри секции с охотничьим снаряжением находится отделанный шпоном Piano Black ящик с профилем сокола-балобана, где хранятся GPS антенны, инструменты, опутенки для птиц и 9-сантиметровый складной нож с деревянной рукояткой. Два насеста хранятся в специальном футляре, отделанном натуральной пробковой тканью, который помещается в жесткий карман на боковой стенке багажника.

Под ящиком расположен украшенный лазерной гравировкой отсек с отделениями для GPS-блока слежения за птицами, биноклей и выполненных вручную клобуков для птиц и перчаток для охоты.