Россиянам предложили дизельный Bentley за 12 миллионов рублей

С мая для предзаказа в России станет доступна дизельная модель внедорожника Bentley Bentayga. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 апреля. Цены на автомобиль в базовой комплектации начинаются от 11,9 миллиона рублей.

До первой «сотни» машина разгоняется за 4,8 секунды и может развить максимальную скорость в 270 километров в час. Bentley оборудован 4,0-литровым двигателем V8 нового поколения с тройным турботоком. «Bentayga Diesel — это первый самый быстрый и самый роскошный дизельный внедорожник в мире», — сказал глава Bentley в России Марко ван Алтен.

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Машина оснащена встроенной информационно-развлекательной системой, которая включает в себя систему навигации, а также предусматривает возможность выбора одного из 30 языков интерфейса.