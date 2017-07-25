Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини

Компания Bentley Motors представила новый кабриолет Bentley Continental GT Convertible Galene Edition, названный в честь древнегреческой богини спокойного моря Галены. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.

Кабриолет, оснащенный модифицированным 4-литровым двигателем V8, декорирован мастерами Mulliner (ателье Bentley, специализирующееся на выполнении индивидуальных заказов) в сотрудничестве с британским яхтостроителем Princess Yachts. Отделка древесиной Pinstripe Walnut создана Mulliner специально для версии Galene. Переднюю панель автомобиля вручную распишет иллюстратор Жауме Вилардель.

Фото: пресс-служба Bentley 1 /4

Серия лимитирована 30 автомобилями. Цена на автомобили не сообщается.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group. В начале июля 2017 года было объявлено, что Bentley выпустит ограниченную серию модели Flying Spur в версии Design Series от Mulliner.