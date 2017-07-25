Bentley выпустил кабриолет в яхтенном стиле в честь древнегреческой богини

Компания Bentley Motors представила новый кабриолет Bentley Continental GT Convertible Galene Edition, названный в честь древнегреческой богини спокойного моря Галены. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 июля.
Кабриолет, оснащенный модифицированным 4-литровым двигателем V8, декорирован мастерами Mulliner (ателье Bentley, специализирующееся на выполнении индивидуальных заказов) в сотрудничестве с британским яхтостроителем Princess Yachts. Отделка древесиной Pinstripe Walnut создана Mulliner специально для версии Galene. Переднюю панель автомобиля вручную распишет иллюстратор Жауме Вилардель.
Серия лимитирована 30 автомобилями. Цена на автомобили не сообщается.
Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group. В начале июля 2017 года было объявлено, что Bentley выпустит ограниченную серию модели Flying Spur в версии Design Series от Mulliner.