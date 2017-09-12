Bentley представил самый быстрый в мире внедорожник

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors показал на Международном автомобильном шоу во Франкфурте автомобиль Bentayga W12, ставший самым быстрым внедорожником в мире. Об этом представители компании рассказали во время презентации во вторник, 12 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

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Модель оснащена шестилитровым силовым агрегатом W12 с двойным турбонаддувом, благодаря которому машина разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 километр в час. По словам пресс-службы Bentley, автомобиль сочетает «невероятную роскошь, спортивный характер, отличные внедорожные характеристики и комфорт повседневного использования».

8 сентября компания представила на выставке в Москве топовую версию своего внедорожника — Bentayga Mulliner. Созданный ателье Mulliner — подразделением Bentley, специализирующимся на индивидуальных заказах клиентов, — он выпущен ограниченной серией. Дизайн Bentayga Mulliner дополняют опциональная двухцветная окраска кузова, 22-дюймовые колесные диски, охладитель бутылок и новые вставки из шпона.