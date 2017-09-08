Самый быстрый внедорожник в мире добрался до России

Британский автопроизводитель класса люкс Bentley Motors представил на выставке в Москве топовую версию своего внедорожника — Bentayga Mulliner. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель фирмы.

Созданный ателье Mulliner — подразделением Bentley, специализирующимся на индивидуальных заказах клиентов, — он выпущен ограниченной серией. Дизайн Bentayga Mulliner дополняют опциональная двухцветная окраска кузова, 22-дюймовые колесные диски, охладитель бутылок и новые вставки из шпона.

Марко ван Алтен и Bentley Continental GT V8 Magenta Edition Фото: Bentley Motors

В рамках проходящей в столице экспозиции также представлен эксклюзивный Continental GT V8 Magenta Edition.

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Bentayga Mulliner оснащен шестилитровым двигателем W12 мощностью 608 лошадиных сил. По информации производителя автомобиль является самым быстрым внедорожником в мире: разгон до 100 километров в час занимает 4,1 секунды, максимальная скорость — 301 километр в час.

«Мы рады впервые в России представить новое произведение мастеров Bentley — Bentayga Mulliner, сочетающий в себе прекрасную динамику, отличную проходимость, исключительный комфорт и непревзойденную роскошь», — отметил глава марки Bentley в России Марко ван Алтен.