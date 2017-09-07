Раскрыта использованная в новом Bentley Continental GT авиационная технология

Bentley Motors

Компания Bentley Motors рассекретила авиационную технологию, используемую при изготовлении кузовов нового Bentley Continental GT. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 7 сентября.

Это технология суперформовки — сложная техника работы с алюминием, нагретым до 500 градусов по Цельсию. Метод позволяет дизайнерам создавать резко очерченные линии кузова и глубокие, скульптурные формы задних крыльев. Новый Continental GT стал первым в истории серийным автомобилем, все боковые панели которого изготавливаются по этой технологии. Вдохновением для шеф-дизайнера фирмы Штефана Зилаффа послужил самолет Spartan Executive, выпускавшийся в США в 1930-1940-е годы.

Фото: пресс-служба Bentley Motors 1 /5

Мировая премьера нового Continental GT состоится на международном автосалоне, который пройдет в середине сентября во Франкфурте.

Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания, специализирующаяся на производстве автомобилей класса люкс. С 1998 года входит в состав германского концерна Volkswagen Group.