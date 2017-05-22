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Когда наступит крышка

Почему россиян оставят без кабриолетов

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Фото: Интерпресс / PhotoXPress.ru

Автомобили со складным верхом, еще совсем недавно служившие признаком состоятельности и широты взглядов владельца, стремительно выходят из моды. Даже в США, некогда самом большом рынке открытых машин, с начала 2010-х наблюдается устойчивое падение спроса на кабриолеты. Российским покупателям в 2017 году доступны лишь 14 моделей, позволяющих прокатиться с ветерком. Причин этому несколько — и не все они очевидны.

Русские горки

Нестабильность экономики и высокая волатильность на валютном рынке — два значительных, но вовсе не главных обстоятельства, повлиявших на изменение вкусов покупателей. Кабриолеты в принципе обычно покупались как вторая машина — развлекательная, «понтовая», статусная. В условиях, когда экономить вынуждены даже состоятельные слои населения, выбор при покупке второго авто все чаще падает на что-то более практичное, в диапазоне от спортивного купе до небольшого SUV. В России, конечно, играет свою роль и климатический фактор — хотя многим памятны еще баснословные времена, когда люксовые итальянские открытые спорткары появлялись на улицах сибирских нефтяных столиц.

Тон, впрочем, задают китайцы — культура кабриолетов в Поднебесной практически отсутствует, и состоятельные клиенты предпочитают закрытые автомобили, в том числе и по соображениям безопасности. В России же знак «стоп» перед многими открытыми авто поставило введение обязательной установки системы ГЛОНАСС, для осуществления чего необходимо проводить дополнительные краш-тесты. Разбивать довольно дорогие и при этом не самые востребованные на рынке автомобили производители явно не желают. Так что с этого года российским покупателям уже не увидеть открытых версий Audi А3 и А5, а BMW и Peugeot полностью свернули поставки на наш рынок своих кабриолетов. Продажи открытых версий Mercedes-Benz E-Klasse за прошлый год упали, по данным аналитического агентства «Автостат», более чем наполовину. Согласно тому же источнику, определенный рост был показан лишь Porsche 911 (более 200 проданных машин).

Да и отношение потребителей к открытым машинам продолжает оставаться скептическим. «У нас слишком много предрассудков по поводу кабриолетов, которые мешают нам их покупать. Что в нем холодно зимой, летом солнце в макушку жарит (действительно, а для чего еще нужен откидной верх), открытым в городе не оставишь — накидают мусора. Оставишь закрытым — порежут крышу и украдут то, что плохо лежит.

«На самом деле все это выдумано теми, у кого на кабриолет нет ни денег, ни силы воли, и не имеет под собой никаких реальных оснований. Да, конечно, этот тип кузова создавался в расчете на места, вроде Калифорнии, где 360 солнечных дней в году. Или юга Италии, где это жизненная необходимость. В Москве кабриолет выглядит как расточительство — ведь ты откроешь крышу ну раз двадцать за теплый сезон. В Санкт-Петербурге и того реже. Однако готов переплатить за эту возможность немало денег», — считает автоблогер Сергей Лесневский.

На ярком солнце

Не лучше обстоят дела и в Западной Европе. Последние пять-семь лет рынок открытых авто демонстрирует тенденцию к понижению, хотя и замедлившуюся начиная с 2014 года. Самым популярным остается Fiat 500C, не являющийся, впрочем, полноценным кабриолетом по конструкции (сдвижную крышу правильнее было бы назвать увеличенным люком).

В остальном же перспективы кабриолетов выглядят незавидными. Как отмечают аналитики IHS Automotive, достичь абсолютного максимума продаж, как в 2004 году, когда в мире была продана 831 тысяча машин с открытым верхом, уже нереально. За 10 лет после рекорда спрос на кабриолеты упал более чем наполовину.

Отношение американцев, некогда едва ли не самых больших энтузиастов езды на кабриолетах, кратко было сформулировано порталом Bloomberg в заголовке их статьи: «Никто больше не хочет ездить с открытой крышей». Издание цитирует автоаналитика Кевина Тайнена: «Посмотрите, почему так популярны SUV — высокая посадка, безопасность, практичность. Кабриолеты же являют полную противоположность всему этому».

Скептически относятся эксперты и к возможностям необъятного китайского рынка. Недоверие тамошних потребителей к этому виду кузовов вряд ли удастся переломит в ближайшее время. Максимум рост, прогнозируемый IHS Automotive, составит 1,2 процента в период до 2025 года. К тому же повышенное внимание современных потребителей (а китайских — в особенности) к вопросам безопасности делает машины с открытым верхом еще менее привлекательными. Хотя большинство из них достаточно успешно проходят тесты на столкновение, отсутствие защиты сверху повышает уязвимость водителя и пассажиров при переворачивании даже при наличии дуг безопасности.

Тем не менее производители продолжают пытаться найти подход к разным группам потребителей и затронуть в их душах ту самую струнку авантюризма, которая и подвигает на покупку легкомысленного авто. «Зануды скажут — глупый эпатаж. Какая разница, если это весело. Если молод душой и не страдаешь занудством, кабриолет нужен однозначно. В качестве второй машины, в качестве единственной машины — не важно. А если боишься, что реагенты испортят тканевую крышу, есть куча кабриолетов с жесткой крышей. Жаль только, что в России официально они практически не представлены», — добавляет Лесневский.

Все же и сейчас на российском рынке доступны некоторые интересные варианты с открытым верхом. В мае 2017 года MINI представила в России свой кабриолет на основе Cooper S по относительно доступной цене в два миллиона рублей. Почти в два раза дешевле самая маленькая открытая машина, Smart Fortwo Cabrio. Ну а желающие показать окружающим не только себя, но и свое финансовое положение могут приглядеться к Rolls-Royce Dawn и Bentley Continental по цене приличной квартиры в Москве.

Владислав Крылов

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