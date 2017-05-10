Rolls-Royce создал специальную коллекцию для Арабских Эмиратов

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce выпустил специальную коллекцию Wisdom, которая будет представлена исключительно на рынке ОАЭ. Об этом сообщает Luxurylaunches. Каждая модель в линейке Wisdom представлена в единственном экземпляре.

В коллекцию вошли несколько вариантов дизайна — по одному на каждую модель. Phantom представлен в бело-золотом цвете и украшен цветами, на его создание ушло порядка 400 часов. Также в линейке седан Ghost, дизайн которого был вдохновлен древними торговыми путями. В коллекцию вошел кабриолет Dawn, кузов которого выкрашен в синий, серебряный и бежевый тона.

В январе 2017 года компания объявила выпуске двух эксклюзивных экземпляров модели Phantom. Автомобили созданы по заказу китайского миллиардера Стивена Хуна.

Их кузова покрыты золотом 999-й пробы, эмблема на капоте выполнена из 97,1 грамма золота 750-й пробы с покрытием драгметаллом 999-й пробы. Монограмма RR выполнена из эмали и окружена 336 ограненными бриллиантами. Золотая декоративная линия вдоль кузова нанесена вручную мастером Марком Куртом специальной кисточкой из беличьей шерсти.