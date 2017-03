Rolls-Royce вдохновился британским роком

Британский люксовый автопроизводитель Rolls-Royce представил в Лондоне первые четыре автомобиля Wraith серии Inspired by British Music. Об этом корреспонденту Ленты.ру в четверг, 30 марта, сообщил представитель фирмы.

Фото: пресс-служба Rolls-Royce Motor Cars 1 /4

Дизайн машин разрабатывался совместно со знаменитыми британскими рок-музыкантами: Роджером Долтри из группы The Who, Рэем Дэвисом из The Kinks, певицей Ширли Бэсси и продюсером Джайлсом Мартином. • Часть полученных средств от продажи автомобилей будет передана благотворительным организациям, включая фонд помощи подросткам в борьбе с онкологическими заболеваниями The Teenage Cancer Trust.

Имя артиста, принявшего участие в создании автомобиля, выгравировано на накладках на дверях и на основании статуэтки «Дух экстаза». На задних стойках кузова всех четырех моделей нарисован британский флаг, символизирующий вклад каждого музыканта в британскую поп-культуру.

«Легендарные иконы мира музыки разных лет выбирали автомобили Rolls-Royce, и это многое говорит о непреходящей привлекательности марки. Многие из них воплощали свой успех в оригинальных автомобилях Rolls-Royce. Эта коллаборация с величайшими британскими музыкантами продолжит сложившуюся традицию. Вместе мы создали великолепные коллекционные экземпляры, продажа которых позволит поддержать значимые благотворительные инициативы», — отметил генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.