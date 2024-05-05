Депутат Шеремет: после объявления в розыск Зеленскому выписана черная метка

Объявление Владимира Зеленского Министерством внутренних дел (МВД) России в розыск фактически наделяет его «черной меткой преступника», заявил депутат Государственной Думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. Он объяснил в разговоре с РИА Новости, что данный шаг российского МВД дает «четкий сигнал западным кураторам Зеленского», что РФ больше не воспринимает его как представителя украинской власти и политика.

«Зеленский больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договоры. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России», — подчеркнул депутат.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский срочно собрал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сложной ситуации на фронте. Как утверждает эксперт, после нескольких крупных неудач ВСУ на линии боевого соприкосновения Запад начал требовать от Киева предотвратить обрушение фронта.