Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:45, 5 мая 2024Мир

В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ Зеленским

Аналитик Меркурис: Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за ситуации на фронте

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский срочно собрал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сложной ситуации на фронте. Причину созыва высокопоставленных военных раскрыл в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — высказался он.

Меркурис заявил о тяжелой ситуации для украинских войск из-за набирающего обороты наступления России. Как утверждает эксперт, после нескольких крупных неудач ВСУ на линии боевого соприкосновения Запад начал требовать от Киева предотвратить обрушение фронта.

Ранее Меркурис рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом вооружение. Аналитик объяснил, что Киев использует город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Суд в Греции оправдал журналиста за слова о Благодатном огне. В своей книге он раскрыл тайну схождения пасхального чуда

      Пушков высказался о будущем Великобритании

      На Украине назвали сроки победы над Россией

      На Украине оценили опасность нового российского оружия

      На Украине сообщили о новых взрывах в Харькове

      В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ Зеленским

      Сотникова рассказала про мысли о завершении карьеры до победных Игр-2014

      В российском регионе мужчина пытался зарубить топором двух собак

      Минобороны России поставили партию минометов

      Путин прибыл на пасхальную службу в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше