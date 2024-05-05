В Британии раскрыли причину срочного созыва Генштаба ВСУ Зеленским

Аналитик Меркурис: Зеленский срочно собрал Генштаб ВСУ из-за ситуации на фронте

Украинский президент Владимир Зеленский срочно собрал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за сложной ситуации на фронте. Причину созыва высокопоставленных военных раскрыл в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис.

«Зеленский созвал весь Генеральный штаб и приказал военным удерживать позиции любой ценой, больше не должно быть никаких отступлений», — высказался он.

Меркурис заявил о тяжелой ситуации для украинских войск из-за набирающего обороты наступления России. Как утверждает эксперт, после нескольких крупных неудач ВСУ на линии боевого соприкосновения Запад начал требовать от Киева предотвратить обрушение фронта.

Ранее Меркурис рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом вооружение. Аналитик объяснил, что Киев использует город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта.

