Аналитик Меркурис: ВС России пытаются уничтожить в Одессе западное оружие

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом оружие. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Цель авиаударов по Одессе — это поставленное [Украине] западное вооружение. (...) Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», — рассказал аналитик.

Меркурис добавил, что Киев использует этот город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта. Он также указал, что авиаудары приводят к кадровому сокращению офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт сообщал о массовом дезертирстве в ВСУ. По его мнению, наблюдается распад войск Киева, что может привести к окончательному краху украинской обороны.