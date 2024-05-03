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13:58, 3 мая 2024Мир

Раскрыто значение ударов по Одессе

Аналитик Меркурис: ВС России пытаются уничтожить в Одессе западное оружие

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли авиаудары по Одессе, чтобы уничтожить поставленное Западом оружие. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Цель авиаударов по Одессе — это поставленное [Украине] западное вооружение. (...) Логично, что большая его часть будет находиться в этом районе, и русские его ищут и уничтожают», — рассказал аналитик.

Меркурис добавил, что Киев использует этот город в качестве одного из главных пунктов переброски оружия и техники на линию фронта. Он также указал, что авиаудары приводят к кадровому сокращению офицерского состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее эксперт сообщал о массовом дезертирстве в ВСУ. По его мнению, наблюдается распад войск Киева, что может привести к окончательному краху украинской обороны.

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      Дарья Устьянцева
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