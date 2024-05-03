Бывший советник НАТО Бо заявил о массовом дезертирстве в ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют и сбегают с поля боя. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works сообщил бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

«Мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен», — заявил офицер, отметив, что все больше украинцев отказываются жертвовать собой ради правительства в Киеве.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что участившиеся случаи дезертирства могут привести к окончательному краху обороны ВСУ.