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11:24, 3 мая 2024Мир

Бывший советник НАТО признал массовое дезертирство в ВСУ

Бывший советник НАТО Бо заявил о массовом дезертирстве в ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертируют и сбегают с поля боя. Об этом в интервью Youtube-каналу Dialogue Works сообщил бывший советник НАТО и отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо.

«Мы наблюдаем буквальный распад ВСУ. Украинцы дезертируют, целые подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военных или сдаются им в плен», — заявил офицер, отметив, что все больше украинцев отказываются жертвовать собой ради правительства в Киеве.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что участившиеся случаи дезертирства могут привести к окончательному краху обороны ВСУ.

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      Виктория Кондратьева
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