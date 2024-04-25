Эксперт Меркурис: ВСУ бегут под Авдеевкой, даже не вступая в бой с армией России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут под Авдеевкой, даже не вступая в бой с армией России. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем канале в YouTube.

«Мы также получаем все больше сообщений, указывающих на то, что украинская оборона все больше терпит крах: говорят, что украинские войска начинают бежать даже с позиций, которые, как ни странно, пока не подвергаются атакам. Это явный признак того, что дела идут не лучшим образом», — рассказал военный эксперт.

Меркурис также подчеркнул, что участившиеся случаи дезертирства могут привести к окончательному краху обороны. По его мнению, в таком случае Киев не сможет восстановить свои силы и стабилизировать фронт.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ не смогут остановить наступление Российской армии. Он отметил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы успешном сопротивлении российским войскам при обороне города Часов Яр не соответствуют действительности. Он также заключил, что развал украинских сил начнется после потери контроля над данным населенным пунктом.