В США ответили на слова Зеленского об успешном сопротивлении российским войскам

Экс-разведчик США Риттер: Украина не сможет остановить наступление войск России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут остановить наступление Российской армии. Об этом в эфире YouТube-канала Judging Freedom заявил бывший разведчик США Скотт Риттер, ответив на слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы успешном сопротивлении российским войскам при обороне города Часов Яр.

«Они (войска России — прим. «Ленты.ру») возьмут его (Часов Яр — прим. «Ленты.ру») тогда, когда потребуется. Зеленский, это уже происходит», — отметил экс-разведчик.

По его словам, на вероятный успех России указывает то, что страна «создала две новые общевойсковые армии». Риттер добавил, что у российских войск будет возможность продвинуться к Одессе и «они это сделают».

«Я не знаю, как Зеленский думает остановить это. Верит ли он, что ATACMS и артиллерийские боеприпасы остановят их? Это не так», — подчеркнул бывший американский разведчик.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что оборона ВСУ развалится после потери контроля над Часовым Яром.