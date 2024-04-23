На Западе заявили о развале обороны ВСУ после потери города Часов Яр

Эксперт Меркурис: оборона ВСУ развалится после потери города Часов Яр

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалится после потери контроля над Часовым Яром. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс (...). Для украинцев такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России», — рассказал аналитик.

Меркурис также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.

Ранее Меркурис заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса. По его мнению, российские военные занимают сейчас более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.