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16:50, 23 апреля 2024Мир

На Западе заявили о развале обороны ВСУ после потери города Часов Яр

Эксперт Меркурис: оборона ВСУ развалится после потери города Часов Яр

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) развалится после потери контроля над Часовым Яром. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Если случится так, что падет Часов Яр, то мы увидим кризис в битве за Донбасс (...). Для украинцев такого еще не было. По сути, мы, вероятно, будем правы, говоря о неизбежном крахе украинской линии обороны в Донбассе и завершении этой битвы победой России», — рассказал аналитик.

Меркурис также предположил, что поражение украинских сил на данном направлении откроет России возможность выйти на берег Днепра. По его мнению, интенсивные бои за данный населенный пункт приведут к изменению всей ситуации на линии фронта.

Ранее Меркурис заявил, что российские военные прорвали оборону ВСУ в центральной части Донбасса. По его мнению, российские военные занимают сейчас более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.

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      Максим Габриелян
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