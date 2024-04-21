Аналитик заявил о прорыве украинской обороны в центральном Донбассе

Аналитик Меркурис: ВС РФ пробили дыру в обороне ВСУ в центральном Донбассе

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские военные прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в центральной части Донбасса. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу Duran.

Меркурис подчеркнул, что солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) прорвали дыру в украинской обороне «в самом важном и чувствительном месте». По его мнению, российские военные занимают сейчас более сильные позиции, а также продвигаются вперед на всех участках фронта.

«Теоретически они могут продвигаться дальше и дойти до Днепра, так что это действительно большой прорыв», — заключил аналитик.

Ранее Меркурис оценил новые возможности России в поражении целей на Украине после уничтожения системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева. «Русские, вероятно, теперь могут наносить удары по Украине в любом месте, куда захотят, по своему усмотрению», — отметил он.