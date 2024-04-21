Расширение ударных возможностей ВС России оценили

Меркурис: ВС России теперь могут поражать любые цели на территории Украины

Уничтожая системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, Вооруженные силы (ВС) России расширяют свои ударные возможности. Новые возможности России по поражению целей на территории Украины оценил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — сказал он.

По словам Меркуриса, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов ПВО для украинской армии.

Ранее в апреле Минобороны России сообщило об уничтожении истребителя МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины.

В том же месяце аналитик германского издания Bild Юлиан Репке рассказал, что у Киева не осталось средств ПВО под Часовым Яром.