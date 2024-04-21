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16:40, 21 апреля 2024Мир

Расширение ударных возможностей ВС России оценили

Меркурис: ВС России теперь могут поражать любые цели на территории Украины

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Уничтожая системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева, Вооруженные силы (ВС) России расширяют свои ударные возможности. Новые возможности России по поражению целей на территории Украины оценил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Похоже, уничтожили еще одну установку С-300, и русские, вероятно, теперь могут наносить удары в любом месте, куда захотят, на Украине по своему усмотрению. В большинстве мест система ПВО больше не функционирует», — сказал он.

По словам Меркуриса, генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг признал, что ситуация срочная, и выступил за новые поставки европейских комплексов ПВО для украинской армии.

Ранее в апреле Минобороны России сообщило об уничтожении истребителя МиГ-29 и пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины.

В том же месяце аналитик германского издания Bild Юлиан Репке рассказал, что у Киева не осталось средств ПВО под Часовым Яром.

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      Даниил Иринин
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