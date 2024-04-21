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14:19, 21 апреля 2024Россия

Российская армия уничтожила украинский МиГ-29 и пусковую установку С-300ПС

Минобороны: российская армия уничтожила украинский МиГ-29 и установку С-300ПС

Российская армия уничтожила самолет МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Минобороны добавили, что также были уничтожены пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.

Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.

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      Олег Давыдов
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