Российская армия уничтожила украинский МиГ-29 и пусковую установку С-300ПС
Российская армия уничтожила самолет МиГ-29 и пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило в Telegram-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток уничтожены: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме Днепр», — рассказали в оборонном ведомстве.
В Минобороны добавили, что также были уничтожены пункт управления, радиолокатор обнаружения воздушных целей и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300ПС.
Ранее в Минобороны рассказали, что российские военные поразили на Украине цех по производству беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.
Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике.