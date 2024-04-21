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13:10, 21 апреля 2024Россия

Российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР

МО: российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России (МО) в Telegram.

Отмечается, что населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. Кроме того, бойцы улучшили положение по переднему краю, поразили живую силу и технику 53-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки в ДНР.

В апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что отступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области в районе села Вербовое объясняется переброской сил под Часов Яр.

В том же месяце в Минобороны сообщили, что Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР.

В марте стало известно, что подразделение группировки войск «Восток» заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области. Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

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      Даниил Иринин
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