Российские военные взяли под контроль Богдановку в ДНР

МО: российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России (МО) в Telegram.

Отмечается, что населенный пункт освободили подразделения «Южной» группировки войск. Кроме того, бойцы улучшили положение по переднему краю, поразили живую силу и технику 53-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки в ДНР.

В апреле военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предположил, что отступление Вооруженных сил Украины в Запорожской области в районе села Вербовое объясняется переброской сил под Часов Яр.

В том же месяце в Минобороны сообщили, что Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Водяное в ДНР.

В марте стало известно, что подразделение группировки войск «Восток» заняло населенный пункт Мирное в Запорожской области. Также бойцы отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.