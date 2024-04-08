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18:06, 8 апреля 2024Бывший СССР

Отступление ВСУ в Запорожской области объяснили

Военный эксперт Дандыкин предположил, что ВСУ перебрасывают силы под Часов Яр

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил сообщения об отступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области в районе села Вербовое. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин предположил, что ВСУ перебрасывают силы под Часов Яр, чтобы сдержать российских военных в этом регионе.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал об отступлении ВСУ в Запорожской области. Он заявил, что украинские военные оставили свои позиции в районе села Вербовое. По словам Рогова, ВСУ не выдержали натиск российской армии на северо-западе от населенного пункта.

«Если это на самом деле произошло, то это связано с тем, что сейчас враг перебрасывает резервы из Запорожья под Часов Яр. Если он это делает, значит, освобождаются определенные ниши, и наши ребята пользуются этим и идут вперед», — объяснил Дандыкин.

У ВСУ не хватает сил, чтобы держать все направления. Бои идут жесткие, противник несет жуткие потери. Все это сказывается на таком решении. В ближайшее время нас будут ждать хорошие известия, так как сейчас идет перемалывание сил противника

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса 

При этом собеседник «Ленты.ру» относиться с осторожностью к информации о происходящем в зоне конфликта на Украине.

«Министерство обороны объявляет о взятии населенных пунктов только после проверки того, что они действительно взяты. Бывает, что сегодня взяли, а завтра противник возвращается. Идет достаточно жесткое соприкосновение. Неслучайно Часов Яр в сводках Минобороны вообще не упоминается, как раньше не упоминалась и Авдеевка, пока ее не освободили. Это правильно», — пояснил эксперт.

5 апреля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщил, что российские военные вошли в пригород Часова Яра. «От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Скажем так, мы уже в пригороде», — рассказал он. По словам Гагина, украинские войска за год создали серьезный укрепрайон в городе и заминировали территорию.

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      Кирилл Садовский
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