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07:06, 5 апреля 2024Бывший СССР

Российские военные вошли в пригород Часова Яра

Советник главы ДНР Гагин: военные ВС России вошли в пригород Часова Яра

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Российские военные вошли в пригород Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Скажем так, мы уже в пригороде», — рассказал он. По словам Гагина, украинские войска за год создали серьезный укрепрайон в городе и заминировали территорию.

Он подчеркнул, что защита личного состава — приоритетная задача, поэтому продвижение российских военных выверено. Советник главы региона указал, что наступление имеет поэтапный характер. «Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились», — отметил он.

Вечером 4 апреля стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и вышли на окраины города.

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      Марина Совина
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