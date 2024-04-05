Советник главы ДНР Гагин: военные ВС России вошли в пригород Часова Яра

Российские военные вошли в пригород Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«От наших позиций до самого города, до Часов Яра остается где-то около полукилометра. Скажем так, мы уже в пригороде», — рассказал он. По словам Гагина, украинские войска за год создали серьезный укрепрайон в городе и заминировали территорию.

Он подчеркнул, что защита личного состава — приоритетная задача, поэтому продвижение российских военных выверено. Советник главы региона указал, что наступление имеет поэтапный характер. «Противник окопался серьезно. Залился бетоном за это время, они готовились», — отметил он.

Вечером 4 апреля стало известно, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и вышли на окраины города.