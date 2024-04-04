ВС России прорвали оборону Часова Яра

Российские десантники прорвали оборону ВСУ и вышли на окраины Часова Яра

Солдаты 98-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и вышли на окраины города. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Продолжая наступление от Артемовска передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ с боями прорвали линии обороны врага под Часовым Яром и подошли к окраинам города», — говорится в публикации.

Отмечается, что десантники из 11-й бригады ВДВ также подходят к городу с юга.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сравнил судьбу Часова Яра с судьбой Авдеевки. По словам военного, отступление украинской армии из города будет неизбежно, если российским войскам удастся перерезать украинские линии снабжения.