Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:51, 4 апреля 2024Бывший СССР

ВС России прорвали оборону Часова Яра

Российские десантники прорвали оборону ВСУ и вышли на окраины Часова Яра

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Солдаты 98-й дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) Российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часова Яра и вышли на окраины города. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Продолжая наступление от Артемовска передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ с боями прорвали линии обороны врага под Часовым Яром и подошли к окраинам города», — говорится в публикации.

Отмечается, что десантники из 11-й бригады ВДВ также подходят к городу с юга.

Ранее майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сравнил судьбу Часова Яра с судьбой Авдеевки. По словам военного, отступление украинской армии из города будет неизбежно, если российским войскам удастся перерезать украинские линии снабжения.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России прорвали оборону Часова Яра

      Карлсон резко раскритиковал Конгресс из-за ВСУ

      Два теплохода столкнулись в Ростовской области

      В российском городе после падения сбитого беспилотника начался пожар на рынке

      Головин признан лучшим футболистом «Монако» в марте

      Израиль ответил на угрозы Ирана

      Над Белгородской областью сбили украинский дрон

      В США описали будущее Украины

      Инвалида, беременную и еще шесть туристов бросили на острове. Они два дня догоняли корабль, а их отдых стал кошмаром

      12-летняя невеста 63-летнего священника попала под защиту полиции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше