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15:47, 3 апреля 2024Бывший СССР

На Украине Часову Яру предрекли судьбу Авдеевки и Артемовска

Экс-офицер ВСУ Лапин: Часов Яр ждет судьба Артемовска и Авдеевки

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Часов Яр ждет судьба Авдеевки и Артемовска. Об этом заявил майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин, пишет РИА Новости.

По его словам, ВСУ не удастся удержать Часов Яр, если Вооруженные силы России перекроют пути снабжения украинских подразделений.

Повторение истории Авдеевки и Артемовска в Часовом Яре Лапин предрек на фоне отчетов о проблемах с украинскими оборонными рубежами. «Меня это не очень тешит», — добавил экс-офицер ВСУ в интервью бывшему депутату Верховной Рады Бориславу Березе.

Ранее офицер Нацгвардии Украины Владимир Черняк заявил об отсутствии положительных прогнозов по Часову Яру. По его словам, на данном направлении в настоящее время происходит «настоящий ад». Он также допустил отход ВСУ из города, несмотря на его стратегическую значимость.

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      Екатерина Грищенко
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