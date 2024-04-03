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14:54, 3 апреля 2024Бывший СССР

Украинский офицер заявил об отсутствии положительных прогнозов по Часову Яру

Офицер Нацгвардии Черняк: по Часову Яру нет положительных прогнозов для ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких положительных прогнозов по ситуации в районе подконтрольного Киеву Часова Яра. Об этом заявил офицер бригады «Рубеж» Национальной гвардии республики Владимир Черняк в эфире телеканала «Киев-24».

Черняк прокомментировал продвижение российских войск на бахмутском направлении. Он подчеркнул, что ВС России подошли достаточно близко к Часову Яру и активно применяют КАБ по украинским позициям. Боец Нацгвардии отметил стратегическую важность города с учетом его расположения на господствующей высоте.

«Пока ситуация не предусматривает никаких положительных прогнозов. На бахмутском направлении сейчас настоящий ад», — заявил украинский офицер. Он допустил отход ВСУ из населенного пункта Ивановское восточнее Часова Яра, но только при условии сохранения боеспособности солдат.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский допустил бои за Часов Яр в ближайшее время. Он подчеркнул, что город является одним из главных хабов ВСУ.

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      Алевтина Запольская
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