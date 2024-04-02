В ДНР допустили бои за Часов Яр в ближайшее время

Советник Пушилина Кимаковский: в ближайшее время могут начаться бои за Часов Яр

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский допустил начало боев за Часов Яр в ближайшее время. Данный город является одним из главных хабов Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавил он в разговоре с ТАСС.

«Уже в ближайшее время могут начаться бои за один из ключевых хабов украинской группировки на территории ДНР — Часов Яр», — высказался Кимаковский.

Ранее Кимаковский сообщил, что город Часов Яр начал терять стратегическое значение для ВСУ. По словам советника Пушилина, с 2014 года город выполнял роль логистического хаба для украинского командования. Несмотря на это, Часов Яр стал лишаться привлекательности для ВСУ из-за стремительного продвижения сил РФ.

До этого Кимаковский заявил, что число иностранных наемников в ДНР стало снижаться из-за опасных боевых действий. По его словам, иностранцы предпочитают отсиживаться на тыловых позициях.