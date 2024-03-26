Стало известно о сокращении числа иностранных наемников на фронте в ДНР

Кимаковский: число иностранных наемников на фронте в ДНР сокращается

Число иностранных наемников на фронте в ДНР сокращается, заявил РИА Новости советник главы республики Игорь Кимаковский.

«Это связано с той опасностью, которой они подвергаются на линии боевого соприкосновения», — сказал он, добавив, что иностранцы теперь предпочитают отсиживаться на тыловых позициях.

По словам советника главы ДНР, за время специальной военной операции на территории ДНР по радиоперехватам была слышна английская, французская, испанская, немецкая, польская, грузинская, прибалтийская речь.

«Мы также знаем об уничтожении нескольких офицеров французской армии, один из которых является сыном видного генерала французской армии», — добавил Кимаковский.

Ранее французские СМИ писали, что Франция, возможно, вступит в прямое столкновение с Россией, если Украина потерпит крах на фронте.