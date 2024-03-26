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10:19, 26 марта 2024Мир

Во Франции назвали возможный сценарий прямого столкновения с Россией

LCI: столкновение Франции и РФ возможно, если Украина потерпит крах на фронте

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франция, возможно, вступит в прямое столкновение с Россией. Это произойдет в случае, если Украина потерпит крах на фронте, передает со ссылкой на военные источники французский канал LCI.

Ранее французский полковник Винсент Арбаретьер на телевидении заявил, что войска Франции могут разместиться на Украине двумя способами. Первый предполагает расположение военных по Днепру для наблюдения за противником. Согласно второму сценарию, Вооруженные силы Франции могут разместиться вдоль государственной границы Украины с Белоруссией для защиты Киева от потенциального наступления.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Франции следует задуматься о последствиях отправки войск на Украину, прежде всего о жизнях собственных солдат.

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      Лина Пивоварова
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