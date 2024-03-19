Французский полковник показал на ТВ два сценария размещения войск на Украине

Полковник Арбаретьер: Франция может разместить войска на Украине по Днепру

Французские войска могут разместиться на Украине двумя способами. Их в эфире телеканала LCI показал французский полковник Винсент Арбаретьер.

«Существует два главных сценария [размещения войск Франции] на Украине. Первый — это расположить войска по Днепру», — указал он.

Арбаретьер отметил, что Днепр делит Украину на две части. Это имеет важное стратегическое значение, поскольку такое размещение войск позволит наблюдать за противником и вести оборону.

Согласно второму сценарию, Вооруженные силы Франции могут разместиться вдоль государственной границы Украины с Белоруссией, чтобы защитить Киев от потенциального наступления.

Полковник подчеркнул, что Париж может оперативно направить свою армию на Украину. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон уполномочен принимать такие решения в обход парламента, в то время как канцлеру Германии Олафу Шольцу такое действие необходимо обязательно согласовывать с бундестагом.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Франция намерена отправить своих военных на Украину. Он уточнил, что Париж может направить две тысячи военнослужащих для помощи Вооруженными силам Украины (ВСУ).