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20:07, 22 марта 2024Мир

Небензя посоветовал Франции задуматься о последствиях отправки войск на Украину

Небензя: Франции следует задуматься о последствиях отправки войск на Украину

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Франции следует задуматься о последствиях отправки войск на Украину, прежде всего о жизнях собственных солдат. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Небензя прокомментировал в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Он подчеркнул, что французские военные в случае прибытия на территорию Украины будут считаться законной целью для Вооруженных сил России.

«Пришло время честно ответить себе на вопрос: что для вас представляет большую ценность — жизнь и благополучие собственных граждан или иллюзорная мечта ослабить Россию», — заявил постпред России. Он призвал руководство Франции учитывать этот факт при принятии решения об отправке.

Ранее Небензя заявил о риске западных политиков сделать конфликт на Украине непредсказуемым своей риторикой. Он назвал дискуссии о возможной отправке войск НАТО на Украину следствием «мандража и метаний».

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      Юрий Леонов
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