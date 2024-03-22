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19:01, 22 марта 2024Мир

Небензя заявил о риске Запада сделать конфликт на Украине непредсказуемым

Небензя: риторика Запада рискует сделать конфликт на Украине непредсказуемым
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Западные политики своей риторикой рискуют сделать конфликт на Украине непредсказуемым. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Небензя выступил с заявлением на заседании Совета безопасности (СБ) ООН. Он назвал дискуссии западных политиков о возможной отправке войск НАТО на Украину следствием «мандража и метаний».

«Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» — заявил постпред России. Он добавил, что попытки западных лидеров нанести стратегическое поражение России на Украине не принесли желаемого результата.

Ранее Небензя заявил о выполнении цели СВО по демилитаризации Украины. Он подчеркнул, что ВСУ держатся «исключительно за счет поставок от стран НАТО».

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      Юрий Леонов
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